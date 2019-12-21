Российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов не смог одержать победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, который состоялся в южнокорейском Пусане. Единогласным решением судей он уступил представителю Бразилии Раони Барселосу.

Российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов не смог одержать победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, который состоялся в южнокорейском Пусане. Единогласным решением судей он уступил представителю Бразилии Раони Барселосу.27-летний россиянин потерпел второе поражение в ММА. Также на счету бойца из России 13 побед. Барселос имеет в активе 15 побед. Еще в одной встрече он оказался побежденным.Отметим, что Саид не является родственником действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.