Известный продюсер Иосиф Пригожин получил угрозы от отца певицы Жанны Фриске. Причиной тому послужило высказывание музыкального менеджера о том, что сестре умершей артистки, Наталье Фриске, необходимо отказаться от копирования имиджа знаменитой родственницы и выработать собственный стиль.

Известный продюсер Иосиф Пригожин получил угрозы от отцапевицы Жанны Фриске. Причиной тому послужило высказывание музыкального менеджерао том, что сестре умершей артистки, Наталье Фриске, необходимо отказаться откопирования имиджа знаменитой родственницы и выработать собственный стиль.По словам Иосифа Пригожина, Владимир Фриске позвонил ему с оченьнеприятным разговором. В ходе беседы отец Натальи и Жанны Фриске перешел коскорблениям и угрозам."Мне звонит ее отец и угрожает, за мое мнение. Вы дажене представляете, что он мне пишет. Вы даже не представляете уровеньоскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Этокакое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек", – удивляется известныйпродюсер.Пригожин подчеркнул, что заменить Жанну Фриске нельзя.Артистка была очень оригинальна в своем образе, поэтому любое копированиеобречено на провал. Когда же сестра вокалистки, Наталья, пытается повторитьмногим полюбившийся образ, "в этом нет ничего хорошего". Иосиф считает, что телюди, которые подбивают на это родственницу знаменитости, желают ей толькоплохого."Заменить Жанну Фриске невозможно. Я бы не хотел, чтобы ееназывали пародистом", – высказался музыкальный деятель.Иосиф Пригожин добавил, что у Владимира Фриске не все впорядке с психикой. Реакция главы звездного семейства нездорова."По идее, это его прямиком в тюрьму нужно со всеми еготекстами, которые были в мой адрес. Говорил, что ему терять нечего, он и свинтовкой ко мне может прийти. Может его в психбольницу поместить. Язапротоколировал и сохранил все его сообщения. Я вообще не понял, какое онправо имеет затыкать другим рот", – сказал .14 Дек 2019 в 8:03 PSTРанее вконфликте с телеведущим Дмитрием Шепелевымпродюсер выступал на стороне Владимира Фриске. Он не понимал, почему шоумен недает пожилому человеку встречаться с внуком. Теперь музыкальному менеджерумногое ясно. надеется, что в скором времени услышит извинения.Иначе он будет вынужден опубликовать угрозы. Об этом сообщает канал .Напомним, ранее появились слухи, что экс-солистка группы"Блестящие" Наталья Фриске решила вернуться на сцену. Поговаривают,что штурмовать отечественный шоу-бизнес она будет в образе похожем на имиджименитой родственницы. Иосиф Пригожин решил высказаться по этому поводу.Продюсер раскритиковал решение Натальи Фриске.