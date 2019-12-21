Тремя матчами начался игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Вашингтон Кэпиталз в гостях победил Нью-Джерси Дэвилз 6:3. Не обошлось без результативных действий Александра Овечкина.

Тремя матчами начался игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Вашингтон Кэпиталз" в гостях победил "Нью-Джерси Дэвилз" 6:3. Не обошлось без результативных действий Александра Овечкина.Овечкин сравнял счет на 19 минуте. Во втором периоде Александр и защитник Дмитрий Орлов помогли Никласу Бекстрему забросил третью шайбу. Бекстрем, проводивший 900-й матч с Овечкиным, отличился в юбилейной встрече дважды. На счету Овечкина, набравшего два очка, теперь 22 шайбы и 13 передач. Дмитрий Орлов сделал голевую передачу. Вратарь "Кэпиталз" Илья Самсонов отразил 24 броска. Нападающий Евгений Кузнецов, как и его коллега из "Нью-Джерси" Никита Гусев очков не набрал."Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл дома "Торонто Мэйпл Ливз" 3:6. У проигравших гол и результативная передача на счету Павла Бучневича. Артемий Паниран заработал очко за точный пас. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отбил 34 броска. Одну из шайбу в его ворота забросил Илья Михеев."Флорида Пантерз" дома со счетом 7:4 обыграла "Даллас Старз", в составе которого отсутствовал травмированный Александр Радулов. У победителей точный пас на счету Евгения Додонова. Сергей Бобровский парировал 27 бросков. Что касается "звезд", то в их рядах смог отличиться Денис Гурьянов. Антон Худобин заменил в воротах "Далласа" Бена Бишопа при счете 6:1, пропустил одну шайбу и выручил свою команду 12 раз.