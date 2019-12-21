Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем Эдмонтон Ойлерз – Питтсбург Пингвинз. Гости одержали победу с результатом 5:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Эдмонтон Ойлерз" – "Питтсбург Пингвинз". Гости одержали победу с результатом 5:2.На протяжении большей части матча "пингвины" вели в счете, а "нефтяники" находились в роли догоняющих. При счете 2:4 хозяева сняли вратаря за три минуты до окончания основного времени. Но подобная авантюрная мера принесла обратный эфеккт. Гости забросили шайбу в пустые ворота. В итоге победа "Питтсбурга" со счетом 5:2.Евгений Малкин помог Крису Летингу забросить четвертую шайбу в матче, сделав голевую передачу. На счету российского нападающего теперь 9 голов и 21 результативный пас.