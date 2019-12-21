Как минимум четыре человека пострадали в результате ДТП с заказным автобусом в Волгоградской области. Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с КамАЗом и съехал в кювет.

Как минимум четыре человека пострадали в результате ДТП с заказным автобусом в Волгоградской области. Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.По сообщению замруководителя пресс-службы Главного управления МВД России по региону Антона Корнаухова, авария произошла около 9 часов утра в Чернышковском районе области на автодороге А260 Каменск-Шахтинский — Волгоград. Выезжая со второстепенной дороги, водитель автобуса не уступил дорогу "КамАЗу", который двигался по главной, и столкнулся с ним.Граждане Узбекистана ехали в Саратовскую область в пункт пропуска на границе с Республикой Казахстан, передает ТАСС. Двое из четырех человек, обратившихся за медицинской помощью — водители автобуса и грузовика. Травмы пострадавших, по словам представителя МВД, несерьезные — сотрясения головного мозга и ушибы.Пострадавших доставили для осмотра в Чернышковскую центральную районную больницу. Решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в пункте временного размещения в Красноярской средней школе Чернышковского района. На место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции и Управления по вопросам миграции.