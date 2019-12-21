21.12.2019

2019-12-21 15:50:12

Полиция напоминает об ответственности за правонарушения, совершаемые при реализации хвойных пород деревьев

В декабре на территории области традиционно будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной вырубкой хвойных лесных культур и торговлей деревьями хвойных пород.

В ходе проведения мероприятий будет осуществляться патрулирование территорий возможных заготовок и мест торговли, проводиться проверка транспортных средств, занимающихся перевозкой хвойных пород. У лиц, осуществляющих рубку лесных насаждений, проверят наличие договора купли-продажи и других необходимых документов, а также соответствие заготовленных пород заявленным в документах.

Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в значительном размере, предусмотрена уголовная ответственность.

За транспортировку древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа установлена ответственность по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ.

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Для перепродажи елок необходимо иметь документ – декларацию, которая подтверждает сделку на покупку елок у собственника древесины.