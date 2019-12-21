В порту острова Косумель, расположенном в Карибском море, столкнулись два круизных лайнера. Легкие травмы получили 6 человек.

В порту острова Косумель, расположенном в Карибском море, столкнулись два круизных лайнера — Carnival Glory, судно длиной 290 метров, задело пришвартованный 292-метровый Carnival Legend.Легкие травмы получили 6 человек. В компании Carnival, которой принадлежат оба судна общей стоимостью около миллиарда долларов, рассказали, что на ходовые качества лайнеров инцидент не повлиял, и после оперативного ремонта они вскоре продолжат свой курс.Издание Support The Guardian, ссылаясь на слова пассажиров, отметило, что инцидент произошел "в суровых морских условиях", поскольку волны были сильнее обычного.