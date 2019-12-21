Дмитрий Медведев не считает целесообразным снижать нештрафуемый порог при превышении скорости. По его словам, в ближайшей перспективе подобное решение - вряд ли примут. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

Дмитрий Медведев не считает целесообразным снижать нештрафуемый порог при превышении скорости. По его словам, в ближайшей перспективе подобное решение — вряд ли примут. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.Ранее вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий правительственную комиссию по безопасности движения, заявил, что порог необходимо снизить с 20 до 10 километров в час.Тем временем, в МВД предложили в несколько раз ужесточить наказание за нарушение скоростного режима. За превышение на 20-40 километров в час, предлагается установить штраф в 3 тысячи рублей за первое нарушение и в 5 — за повторное.За езду со скоростью на 40-60 километров в час быстрее разрешенной — 4 тысячи в первый раз. Во второй и последующий — 8 тысяч штрафа или 4-6 месяцев лишения водительских прав. Первое превышение скорости на 60 и более километров в МВД предложили наказывать 5-тысячным штрафом, либо 4-6 месяцами без прав.За повторное нарушение придется заплатить уже 10 тысяч рублей, либо расстаться с водительским удостоверением на год. Об этом говорится в материалах правкомиссии по безопасности дорожного движения.