В пятницу, 20 декабря, по местному времени президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который, среди прочего, обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.

В пятницу, 20 декабря, по местному времени президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который, среди прочего, обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.По сравнению с 2019 финансовым годом оборонный бюджет США стал больше на 3,1 процента и составил 738 миллиардов долларов. В частности, на базовые нужды Пентагона выделяется 635 миллиардов долларов, еще 71,5 миллиарда направляется на продолжение военных операций США в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие терроризму в других странах. На поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США и другие оборонные нужды выделена сумма в 31,5 миллиарда долларов. Также документом предусматривается создание космических сил как самостоятельного рода войск США.Кроме того, на военную помощь Украине, в том числе, предусматривающую поставки этой стране крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше, чем было заложено в оборонном бюджете США на 2019 год.Также подписанный главой американской администрации документ предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов, среди которых газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток", а также в очередной раз продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области. В рамках так называемой "Европейской инициативы сдерживания" для противодействия России выделяется 734 миллиона долларов.