ВЦИОМ замерил рейтинги Владимира Путина прямо во время пресс-конференции. Выяснилось, что уровень одобрения президента по сравнению с прошлой неделей вырос на полтора процента - до 64-х процентов. 71 процент опрошенных заявили, что доверяют главе государства.

ВЦИОМ замерил рейтинги Владимира Путина прямо во время пресс-конференции. Выяснилось, что уровень одобрения президента по сравнению с прошлой неделей вырос на полтора процента — до 64-х процентов. 71 процент опрошенных заявили, что доверяют главе государства. Это на два процента больше, чем неделей ранее, сообщает телеканал "Россия 24".