Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис объяснил, за счет чего его команде удалось победить литовский Жальгирис в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис объяснил, за счет чего его команде удалось победить литовский "Жальгирис" в матче 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги."Мы показали отличную энергию и самоотдачу. Проделали качественную работу в защите и на подборе. Кроме того, нашли резервы в нападении", – цитирует литовского специалиста официальный сайт клуба.Напомним, что "Химки" дома оказались сильнее "Жальгириса" со счетом 83:74 в рамках регулярного чемпионата Евролиги.