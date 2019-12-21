Мать — убежденная веганка, поэтому в ее молоке нет всех необходимых питательных веществ. К концу своей короткой жизни 1,5-годовалый ребенок весил как дети семимесячного возраста.

Родители-веганы в США заморили голодом ребенка, сообщает издание The Sun. Мальчик умер из-за неправильного и недостаточного питания — взрослые посадили его на сыроедение. Мать — убежденная веганка, поэтому в ее молоке нет всех необходимых питательных веществ. К концу своей короткой жизни полуторагодовалый ребенок весил, как дети семимесячного возраста.The Mirror уточняет, что к моменту смерти ребенок не ел уже неделю. Но мама решила, что у него режутся зубы и не стала обращаться к врачам.В семье веганов из Флориды еще трое детей: трех, пяти и 11 лет. После их осмотра медиками выяснилось, что у всех наблюдается недостаточная масса тела, желтушность и кариес. Все они питались весьма скудным набором продуктов: морковью, бананами, манго и авокадо.Супруги-веганы Райан и Шейла О’Лири арестованы и обвиняются в жестоком обращении с детьми и непредумышленном убийстве.Ранее сообщалось о том, что отец-веган из Мытищ выкрал сына у матери и довел ребенка до истощения.