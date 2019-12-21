Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.Он подчеркнул, что ключевые параметры документа уже согласованы, но не сообщил о предполагаемых объемах транзита, отметив, что они достаточны для удовлетворения потребностей европейских адресатов.Трехсторонние переговоры по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем продолжались в Минске шесть часов, завершившись подписанием протокола договоренностей о транзите голубого топлива через территорию Украины и урегулировании взаимных претензий.В российскую делегацию входили Козак, министр энергетики Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. С украинской стороны в переговорах участвовали министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.