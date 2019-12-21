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<a href="https://33live.ru/novosti/21-12-2019-rozenbaum-o-tatuirovkax-i-o-novogodnix-podarkax-.html" target="_blank">Розенбаум о татуировках и о новогодних подарках </a> - В Москве прошел главный новогодний концерт. Корреспондент Дни.ру побеседовал с Александром Розенбаумом. Удалось узнать, как певец относится к татуировкам, и многое другое.