Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, стала объектом для критики. Молодая женщина сделала ошибочный выбор.

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, стала объектомдля критики. Молодая женщина сделала ошибочный выбор.Полина Диброва привлекла внимание к своей персоне,опубликовав в соцсетях, фото любимого мужа. На снимке знаменитый ведущийвыглядит намного моложе своих лет.По мнению скандального блогера Лены Миро, избранница ДмитрияДиброва использовала ретушь, чтобы сделать любимого привлекательнее. Дескать, вреальной жизни звезда выглядит намного хуже."Это – дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотыйфиллерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низкомсодержании тестостерона в организме. Неудивительно: . Его женеПолине – 30", – высказалась обозревательница.13 Ноя 2019 в 10:29 PSTПосле Лена отметила, что Полине это брак кажется выгодным,так как она избавлена от необходимости вести домашнее хозяйство, думать оденьгах, зарабатывать их, а также получила крышу над головой со всеми удобствамии дорогую машину. На самом деле, по мнению Миро, женапросчиталась."Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь -одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную-предрагоценную молодостьна дедушку, который еще лет 15 пропердит, а потом сдохнет накануне твоегоклимакса – это как-то глупо, на мой взгляд", – крепко приложила молодую женщину обозревательница вличном ЖЖ.