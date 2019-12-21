Поклонники вокального шоу Голос разочарованы выступлением
участницы Рагды Ханиевой. Наставником девушки выступает музыкант Сергей Шнуров.
Поклонники вокального шоу "Голос" разочарованы выступлением
участницы Рагды Ханиевой. Наставником девушки выступает музыкант Сергей Шнуров.
Ханиева исполнила хит группы "Сплин" в выпуске программы от 20
октября. Запись выступления участницы шоу "Голос" попала в "Ютуб". В
комментариях под роликом зрители проекта назвали номер подопечной Сергея
Шнурова провалом. Тем не менее, вокалистка получила одобрение жюри и прошла в
следующий этап.
По словам интернет-обывателей, песня и образ, которые подобрали Рагде, были неудачными. Артистка не смогла показать свои вокальные
данные.
"Кто додумался дать ей такую песню? А этот образ.... как
будто специально одевали, чтобы пострашнее казалась (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Конечно фальшивила местами и
песня не ее. Тяжело было слушать.. Хммм", – рассуждали пользователи Сети.
Кто-то из поклонников обратил внимание на реакцию
Сергея Шнурова. По мнению любителя музыки, звездный наставник был сам очень
удивлен качеством исполнения. Возможно, провал случился из-за технических
проблем.
"Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мне
кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае неожиданность.
Предполагаю, что проблемы со звуком, возможно участники плохо слышат себя,
другие тоже местами мимо нот. Да еще и Нагиев отметил, что не слышно Меладзе.
Сюткин сказал, что с их краю плохо слышно, и Полина на вопрос Нагиева,
среагировала так, будто не раслышала. В общем мой вывод: звуковик налажал", -
написал фанат .