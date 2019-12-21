Поклонники вокального шоу Голос разочарованы выступлением участницы Рагды Ханиевой. Наставником девушки выступает музыкант Сергей Шнуров.

Поклонники вокального шоу "Голос" разочарованы выступлениемучастницы Рагды Ханиевой. Наставником девушки выступает музыкант Сергей Шнуров.Ханиева исполнила хит группы "Сплин" в выпуске программы от 20октября. Запись выступления участницы шоу "Голос" попала в "Ютуб". Вкомментариях под роликом зрители проекта назвали номер подопечной СергеяШнурова провалом. Тем не менее, вокалистка получила одобрение жюри и прошла вследующий этап.По словам интернет-обывателей, песня и образ, которые подобрали Рагде, были неудачными. Артистка не смогла показать свои вокальныеданные."Кто додумался дать ей такую песню? А этот образ.... какбудто специально одевали, чтобы пострашнее казалась (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Конечно фальшивила местами ипесня не ее. Тяжело было слушать.. Хммм", – рассуждали пользователи Сети.Кто-то из поклонников обратил внимание на реакциюСергея Шнурова. По мнению любителя музыки, звездный наставник был сам оченьудивлен качеством исполнения. Возможно, провал случился из-за техническихпроблем."Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мнекажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае неожиданность.Предполагаю, что проблемы со звуком, возможно участники плохо слышат себя,другие тоже местами мимо нот. Да еще и Нагиев отметил, что не слышно Меладзе.Сюткин сказал, что с их краю плохо слышно, и Полина на вопрос Нагиева,среагировала так, будто не раслышала. В общем мой вывод: звуковик налажал", -написал фанат .