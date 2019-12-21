Наследницы Ксении Бородиной растут очень милыми девочками. Телеведущая души в них не чает.

Наследницы Ксении Бородиной растут очень милыми девочками. Телеведущаядуши в них не чает.Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марусю ичетырехлетнюю Теону. Девочки, по словам теледивы, отлично ладят и всегда радуютродителей.Между тем на днях между наследницами звезды вышел спор.Теона жаловалась на старшую сестру. Четырехлетка заявила, что с ней не делятсяигрушками. Маруся не признавала своей вины. Девочка отметила, что ничего никомуне запрещала.Ролик с наследницами опубликовала в личном "Инстаграм"."Стукач", – написала знаменитость.Поклонники от видео с девочками пришли в восторг. Малышекосыпали комплиментами."Какие они разные, но обе такие клевые 😍😍(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Какая Маруся мудрая,умненькая девочка не погодам 🙏🏼😍❤️", "И надпись на футболкеТеи очень соответствует ее характеру по "ситуации"😂", "Слов нет. Глаза красивучие . Я тож похожана папу, когда то была 🔥", "какая красивая Мару просто не реальная и воспитанная иумная кому то сильно по жизни повезет 🔥", – писали поклонникиОтметим, что ранее теледиварассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея – тусовщица, а вотМаруся, наоборот, – домосед.