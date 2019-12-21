Ксения Собчак получила место на Первом канале. Скандальная телеведущая уже снимает новое шоу.

Ксения Собчак получила место на Первом канале. Скандальнаятелеведущая уже снимает новое шоу.Как стало известно, дебютный выпуск программы Ксении Собчак будетпосвящен громкой истории сестер Хачатурян из Москвы, зарезавших отца-тирана. Встудии встретятся многие именитые юристы.Правозащитникам предложат посмотреть документальный фильм потеме выпуска. После начнется обсуждение громкого убийства.Отметим, что среди присутствующих на съемочной площадке былизамечены известные адвокаты Александр Бенхин и Анатолий Кучерена. Юристычастенько становятся участниками различных телепрограмм."Сегодня был на съемках нового проекта Знаяоб остроумии Ксении Анатольевны и о современных возможностях монтажа, теперьдумаю: куда и от кого мне бежать? А у вас есть предположения о чем будет этотпроект?" – написал защитник в личном "Инстаграм".20 Дек 2019 в 2:51 PSTВ комментариях к публикации отметился Александр Бенхин.Юрист признался, что тоже хотел тихо уйти из студии. "Анатолий Григорьевич, вамточно бежать не от кого. Вчера поняв, что мне предстоят прения с вами, хотелсначала оперативно сбежать с эфира. Это все равно, что боксера второразрядникавыставить против Майка Тайсона. Но, как видите, остался. Спасибо, что ненокаутировали", – высказался правозащитник.Напомним, ранее в Сети муссировались слухи о том, что займет место Дмитрия Борисова в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.Как оказалось шоумен, останется при своих интересах. Теледива получила место вновом проекте.