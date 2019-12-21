21.12.2019

2019-12-21 09:40:02

Сталина на вас нет. Какие памятники вождю стояли на улицах Владимира

21 декабря - официальная дата рождения Сталина. Сегодня ему 140 лет. Споры вокруг этой личности не утихают . С ним связаны массовые репрессии в стране , и с именем Сталина советские солдаты шли в бой. В этом году прозвучало предложение вернуть во Владимир один из памятников вождю. И мы решили напомнить, какие пямятники уже были во Владимире. А поможет в этом краевед Андрей Ершов.