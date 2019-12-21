Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий и пособий. На сайте ведомства сообщается, что выплаты за январь 2020 года будут произведены до конца декабря 2019 года.

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий и пособий. На сайте ведомства сообщается, что выплаты за январь 2020 года будут произведены до конца декабря 2019 года.Перечисление средств "Почте России" начнется 25 декабря, кредитным организациям, включая Сбербанк, – с 27 декабря. Отдельной категории граждан, которые получают выплаты через счета в банке, зачисления начнутся 30 декабря.Также уточняется, что те пенсионеры, которые получают выплаты в почтовых отделениях, смогут получить январские пенсии, начиная с 3 января будущего года.Решение было принято 20 декабря на заседании правления Пенсионного фонда России.