Авария произошла рано утром 21 декабря.

Смертельное ДТП произошло рано утром 21 декабря во Владимирской области.«В 05.50 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о ДТП в Ковровском районе на автодороге Ковров – Шуя у населённого пункта Ручей. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, ПСО г. Ковров, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи», - сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Как выяснилось, на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей «Нива» и ВАЗ-2112.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения.Как сообщает , в ДТП погибли 62-летний водитель «Нивы», 20-летний водитель ВАЗа и его 35-летняя пассажирка.Трое пассажиров «Нивы» получили травмы и доставлены в больницу.