Актер Стас Садальский прокомментировал тревожные новости о Народной
артистке России Людмиле Васильевне Максаковой. Ранее сообщалось, что знаменитость
госпитализировали.
Актер Стас Садальский прокомментировал тревожные новости о Народной
артистке России Людмиле Васильевне Максаковой. Ранее сообщалось, что знаменитость
госпитализировали.
Вести о том, что 79-летняя звезда попала в больницу,
расстроили и обеспокоили россиян. Журналисты пытались выяснить, что именно
случилось с Людмилой Максаковой. Позвонили артистке, однако та не подтвердила и
не опровергла появившиеся в СМИ слухи.
Репортеры связались с другом и коллегой Народной артистки Станиславом
Садальским. Актер был более дружелюбен.
"Ой! У нее на газеты "падучесть", ненавидит, когда ее
упоминают или какие-либо комментарии просят", – рассмеялся Станислав.
Актер признался, что комментировать состояние здоровья подруги он не хочет. "Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!" – сказал Садальский.
Как писали
"Дни.ру", у нашли глаукому. Говорилось о том, что
болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько это
необходимо, должны показать результаты обследования.
25 Сен 2019 в 7:56 PDT
Отметим, что скандально известная дочь знаменитости, певица Мария Максакова, на вести о госпитализации
родительницы никак не отреагировала. У сложные отношения с
наследницей. Три года назад Мария покинула Россию и вместе с мужем беглым
депутатом Денисом Вороненковым переехала в Киев. К сожалению, украинское
счастье вокалистки продлилось недолго: Дениса убили.