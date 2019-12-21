Актер Стас Садальский прокомментировал тревожные новости о Народной артистке России Людмиле Васильевне Максаковой. Ранее сообщалось, что знаменитость госпитализировали.

Актер Стас Садальский прокомментировал тревожные новости о Народнойартистке России Людмиле Васильевне Максаковой. Ранее сообщалось, что знаменитостьгоспитализировали.Вести о том, что 79-летняя звезда попала в больницу,расстроили и обеспокоили россиян. Журналисты пытались выяснить, что именнослучилось с Людмилой Максаковой. Позвонили артистке, однако та не подтвердила ине опровергла появившиеся в СМИ слухи.Репортеры связались с другом и коллегой Народной артистки СтаниславомСадальским. Актер был более дружелюбен."Ой! У нее на газеты "падучесть", ненавидит, когда ееупоминают или какие-либо комментарии просят", – рассмеялся Станислав.Актер признался, что комментировать состояние здоровья подруги он не хочет. "Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!" – сказал Садальский.Как писали"Дни.ру", у нашли глаукому. Говорилось о том, чтоболезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько этонеобходимо, должны показать результаты обследования.25 Сен 2019 в 7:56 PDTОтметим, что скандально известная дочь знаменитости, певица Мария Максакова, на вести о госпитализацииродительницы никак не отреагировала. У сложные отношения снаследницей. Три года назад Мария покинула Россию и вместе с мужем беглымдепутатом Денисом Вороненковым переехала в Киев. К сожалению, украинскоесчастье вокалистки продлилось недолго: Дениса убили.