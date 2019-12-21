Владимир Фриске прокомментировал скандал с участием продюсера Иосифа Пригожина. Отец певицы Жанны Фриске назвал виновных в скандале.

Владимир Фриске прокомментировал скандал с участиемпродюсера Иосифа Пригожина. Отец певицы Жанны Фриске назвал виновных вскандале.Владимир, который ранее звонил известному музыкальномудеятелю Иосифу Пригожину и угрожал приехать с винтовкой, заявил, что во всемвиноваты журналисты. Дескать, именно представители СМИ спровоцировали конфликт."Это вы во всем виноваты. Пишите гадости", – сказал ВладимирФриске сайту .Напомним, на презентации новой песни сестра умершей певицыЖанны Фриске, Наталья, выбрала имидж похожий на образ именитой родственницы.Это бросилось в глаза не только поклонникам, но и представителям шоу-бизнеса.Решение раскритиковал продюсер ИосифПригожин. Музыкальный деятель отметил, что копировать Жанну не имеет смысла,эта затея обречена на провал. Подобная тенденция на эстраде, когда однимартистам советуют использовать образы других, по мнению продюсера, напоминаетигру в наперстки.19 Дек 2019 в 11:44 PSTПозже Пригожину начали поступать угрозы от Владимира Фриске.Отец звездного семейства писал ему сообщения с десяти часов утра и до двух ночи.Пожилой мужчина оскорблял и обещал приехать с оружием.Иосиф Пригожин ожидает извинений от отца . В противном случае музыкальный менеджер опубликует переписки и записизвонков.