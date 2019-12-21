Профилактические мероприятия прошли в образовательных учреждениях города для детей и их родителей

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия с детьми и их родителями в образовательных учреждениях города Гусь-Хрустальный.В одном из детских садов была организована акция памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Перед центральным входом в дошкольном учреждении был оформлен стенд «Берегите Малышей», куда дети и их родители принесли игрушки и свечи, почтили память детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, минутой молчания.Также был организован фотоконкурс «Дорожная безопасность», в рамках которого детям и их родителям необходимо было запечатлеть соблюдение Правил дорожного движения по пути следования в дошкольное образовательное учреждение. В качестве жюри на данном мероприятии выступили представители Госавтоинспекции.Продолжилось необычное мероприятие викториной «Знаешь ли ты?», в которой приняли участие дети и их родители. Основной целью стало формирование у воспитанников дошкольного образовательного учреждения навыков безопасного поведения в процессе дорожного движения.В завершении мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции совместно с воспитанниками детского сада около образовательного учреждения была организована акция «Автокресло - детям!», направленная на привлечение внимания жителей нашего города к проблеме безопасной перевозки детей.Также автоинспекторы посетили школы, где рассказали о культуре безопасного поведения на улицах, дорогах и в общественных местах, напомнили правила дорожного движения пешеходов и пассажиров транспортных средств. Полицейские разъяснили правила поведения при движении по маршруту «Дом-Школа-Дом» и о часто встречающихся опасных дорожных ситуациях при передвижении по нему и важности перехода дороги только в специально обозначенных знаками «Пешеходный переход» и «зеброй» местах. Ребятами были изучены сигналы пешеходного и транспортного светофора, основные знаки дорожного движения, для чего необходимы светоотражающие элементы на ранцах и одежде в тёмное время суток.Кроме этого, в целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в образовательных учреждениях были проведены родительские собрания.Во время встречи сотрудники ОГИБДД акцентировали внимание родителей на их роль в воспитании детей и обучении ребят правильному и безопасному поведению на улицах и дорогах. Были приведены примеры дорожно-транспортных происшествий с участием детей и их последствия, разобраны причины и обстоятельства ДТП с несовершеннолетними. Полицейские порекомендовали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе и при перевозке детей-пассажиров.В завершение мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательные лекции.