Движение будет временно ограничено на 165-ом километре трассы

Участок трассы М-7 «Волга» на 165-ом километре будет перекрыт в ночь с 21 на 22 декабря. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Перекрытие будет около деревни Хрястово Владимирской области с 22 часов 21 декабря до 00:40 22 декабря. Связано это с работами по монтажу надземного пешеходного перехода. При этом полностью участок будет недоступен с 23:00 до 23:40. Через деревню Юрино организуют объезд с выездами на 164-ом и 167-ом километрах магистрали.Водителей попросили с пониманием отнестись к работам. При возникновении нештатной ситуации можно позвонить по телефонам 8-800-505-76-52 или +7 (831) 282-28-11.