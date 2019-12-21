С 1 января 2020 года в России будут повышены минимальные розничные цены на водку и коньяк. Так, минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составит 230 рублей (сейчас 215 рублей), а за такую же бутылку коньяка придется отдать не меньше 433 рублей (сейчас 388 рублей).

С 1 января 2020 года в России будут повышены минимальные розничные цены на водку и коньяк. Так, минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составит 230 рублей (сейчас 215 рублей), а за такую же бутылку коньяка придется отдать не меньше 433 рублей (сейчас 388 рублей). Соответствующее решение приняли в Минфине РФ. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.Минимальные розничные цены являются одним из инструментов борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В настоящее время в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.