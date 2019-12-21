Русские моряки с революционного крейсера погибли в период несения службы в Сиамском проливе больше ста лет назад и были похоронены с воинскими почестями. Со временем могилы начали разрушаться. Деньги на новый монумент собирали жители Петербурга. Новый памятник перекинул мостик из Бангкока в Северную столицу России.

Русские моряки с революционного крейсера погибли в период несения службы в Сиамском проливе больше ста лет назад и были похоронены с воинскими почестями. Со временем могилы начали разрушаться. Деньги на новый монумент собирали жители Петербурга. Новый памятник перекинул мостик из Бангкока в Северную столицу России.Как будто строчка из старого романса — памятник русским морякам. В Бангкоке. На протестантском кладбище. Продолжение истории, начавшейся более века назад – имена соотечественников восстановлены усилиями многих и многих людей в разных странах."Петербургская общественная организация "Помним всех поименно" взяла на себя эту миссию. Наши соотечественники здесь. Изготовители памятника в Китае. Администрация протестантского кладбища в Таиланде, которые представляют не только эту страну, но и Великобританию. То есть, очень много людей участвовали в этой работе", — рассказал Евгений Томихин, Чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде.Яков Тимин и Федор Тунякин — матросы крейсера "Аврора" — погибли во время Сиамского похода в 1911 году. Их похоронили со всеми почестями, но за долгие годы могилы были утеряны. Память увековечена благодаря пожертвованиям, которые тоже собирали всем миром."Это проект народный. Так мы его и зовем. И его и другие проекты. Потому что деньги мы собирали с обычных жителей СПБ, соотечественники, кто живет на территории Таиланда. Можно сказать с миру по нитке", — отметила Галина Савельева, президент региональной общественной организации Информационно-аналитический центр "Помним всех поимённо", Санкт-Петербург.Прославившийся как корабль, давший залп к началу штурма Зимнего дворца и один из символов Октябрьской революции, крейсер "Аврора" за время своей службы побывал во многих частях планеты – участвовал и в русско-японской войне, и в Первой Мировой.Это были драматичные страницы российской истории, как и многие другие в начале века. Индонезия, Китай, Филиппины, Вьетнам, Европа, США – захоронения русских моряков находятся на территории почти четырех десятков государств — недавно в Филадельфии обнаружены могилы двух матросов, имена которых восстановлены.Работа по поиску продолжается и благодаря волонтерам на памятниках по всему миру появляются новые и новые имена.