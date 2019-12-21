У расположенного в Воронежской области села Верхний Мамон на федеральной трассе М4 Дон, произошло ДТП с участием восьми автомашин. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

У расположенного в Воронежской области села Верхний Мамон на федеральной трассе М4 "Дон", произошло ДТП с участием восьми автомашин. Пострадавших в результате этого инцидента нет.В настоящее время во избежание возникновения на трассе заторов автотранспорт направляется на альтернативную дорогу, передает ТАСС.Представитель Главного управления МВД России по Воронежской области уточнила, что водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение. Чтобы избежать столкновения с ней, водитель ехавшего следом автомобиля Chevrolet тоже врезался в дорожное ограждение, а идущие следом друг за другом пять грузовиков и легковой автомобиль столкнулись.