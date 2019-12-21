Центризбирком Узбекистана сообщил, что все избирательные участки страны готовы к парламентским выборам. Они состоятся в это воскресенье. За места в Мажлисе будут бороться пять партий. В едином списке избирателей зарегистрировано свыше 20 миллионов человек.

Центризбирком Узбекистана сообщил, что все избирательные участки страны готовы к парламентским выборам. Они состоятся в это воскресенье. За места в Мажлисе будут бороться пять партий. В едином списке избирателей зарегистрировано свыше 20 миллионов человек.Шумно. Ярко. С неизменными традиционными атрибутами, при этом принципиально новым содержанием — парламентские выборы в Узбекистане даже в самой стране, пожалуй, ещё никогда не вызывали такого интереса. Сами партии, как это ни странно, ранее не были активной частью публичной политики. Парадоксально, но в таком масштабе они едва ли не впервые вышли непосредственно в народ.Вывести парламентские выборы на новый уровень — задача поставленная непосредственно главой государства Шавкатом Мирзиёевым. После десятилетий в тени такой призыв выйти из сумрака превратил выборную кампанию в настоящий тест. В роли экзаменаторов журналисты и гражданские активисты."Очень много полемики было, очень критики. И мы в какой-то части увидели, что гражданское общество и СМИ идут далеко впереди, чем даже политические партии. Очень много было неожиданных вопросов", — отмечает Шерзод Кудратходжаев, ЦИК Узбекистана.Отвечать на неудобные вопросы кандидатам впервые пришлось в прямом эфире. Трансляции дебатов заняли значительную часть программы на ТВ. Между самими партиями, впрочем, обошлось без радикального столкновения взглядов. В том числе и по актуальному вопросу евразийского будущего.Несмотря на новые амплуа состав предвыборной гонки прежний — четыре основных фракции уже представлены в Парламенте. Все — демократы. Либеральные, народные, социал- и национальные. Из новичков только Экологическая партия. С учётом диверсификации энергобаланса страны — поддерживает проект строительства российской атомной станции."Атомная энергия является самой безопасной энергией в мире. И та технология, которая "три плюс", является самой уникальной, главный приоритет придаётся безопасности. Исключению человеческих и любых факторов", — заявил Борий Алихонов, председатель Исполнительного комитета Политического Совета экологической партии Узбекистана.С завершением выборной кампании, ещё даже до самого дня голосования, уже можно говорить об определенных результатах — страна в стадии активного реформирования показала запрос на деятельный парламент. А вот готовы ли сами парламентарии к этой новой роли — оценку дадут уже избиратели.