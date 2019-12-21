Жительница одного из микрорайонов поставила на фиктивный учет более 50 граждан иностранных государств.

В середине декабря участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Владимиру в ходе проведения совместных с сотрудниками отдела по вопросам миграции профилактических мероприятий установлены факты нарушения миграционного законодательства 38-летней жительницей одного из микрорайнов областного центра.По имеющимся у полицейских сведениям, в период с ноября 2018 года по ноябрь текущего года женщина регулярно направляла в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии граждан иностранных государств. В качестве места проживания она указывала адреса двух своих квартир, однако намерения предоставить жилье иностранцам у женщины изначально не было.В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.Полицейскими собрана доказательная база, подтверждающая факты постановки на фиктивной миграционный учет 59 иностранных граждан.Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемой.