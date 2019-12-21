21.12.2019

2019-12-21 18:40:03

Волшебство из детства: история новогодней открытки

Мария Платанюк:

- Мессенджеры, социальные сети, эмодзи, сегодня мы всегда на связи и даже родных и близких часто поздравляем онлайн или по электронной почте. Но вот гораздо приятнее получить так называемое открытое письмо - с парой искренних строк, написанных специально для тебя.

Знал ли британец Генри Коул - автор идеи отправления поздравительных открыток к Рождеству, что его изобретение ждёт такое будущее? Официальный год рождения рождественской открытки-1843-ий. И к нам они также пришли из Англии. Открытки - в их художественном понимании, получили широкое распространение в конце 19-ого столетия.

Светлана Мельникова генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:

- Я держу в руках самую старую открытку из нашего собрания, это открытка 1902-ого года. Такие открытки выпускало общество Святой Евгении и деньги о их продажи шли исключительно на благотворительные цели , это была такая настоящая рождественская история. На этой открытке- вещи традиционные. Дорога, ёлка...

Уютный дом, защищённый изгородью, свет из окон, мягкие сугробы, Вифлеемская звезда. По словам Светланы Мельниковой, именно таким был "посыл" старинных открыток. Дом, добро, семья - основы. Встречались и необычные экземпляры. К примеру, открытка с клевером- четырёхлистником. Так адресату желали счастья.

Четырёхлистный клевер - это знак необыкновенного счастья, и как мы ищем в сирени цветочки с пятью лепестками, точно также

наши бабушки искали клевер с 4 лепестками, если найдешь, это значит очень большое счастье.

- Есть в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника и открытки времён первой мировой войны. В годы испытаний потребность поздравить родных и близких становилась ещё острее.

Светлана Мельникова генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:

- А вот эта открытка 1941-ого года , и эта открытка значима для нас тем, что она была послана и дошла до адресата. И в открытом письме парень пишет, что поздравляет с Новым годом, а пишет её с дороги, а едет на войну.

Светлана Мельникова рассказывает, на открытках, которые печатались в России, часто появлялись и известные художественные произведения. Особая теплота и дух эпохи и в открытых письмах советского времени. Гендиректор музея замечает,наверняка, такие послания хранятся во многих семьях. Космическая тема, дети в цигейковых шубках или вот такая женщина-почтальон. Прихода которой особенно ждали. Сегодня, оглядываясь назад, мы понимаем: неподдельные эмоции - вне времени. И пусть Ваша новогодняя открытка удивит людей дорогих Вашему сердцу.

Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"