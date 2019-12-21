В отсутствие хозяев злоумышленник проник в дом и похитил имущество

17 декабря сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району получили оперативную информацию о возможной причастности 20-летнего жителя Вязниковского района к совершению кражи из дома, расположенного в поселке Лукново.Полицейские по месту жительства задержали предполагаемого злоумышленника. На территории его приусадебного участка в теплице оперативники обнаружили склад вещей.Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.В ходе допроса он пояснил полицейским следующее. Молодой человек обратил внимание, что в одном из домов поселка Лукново в течение длительного времени не горит свет. Также он заметил, что лист железа в стене хозяйственной постройки отошел от крепления и, если его отогнуть, то через образовавшийся проем можно проникнуть в дом. Так злоумышленник проник в дом и похитил имущество, принадлежащее жительнице города Москва. Постепенно все похищенное, бытовую технику, электроинструмент, одежду и другое имущество, на общую сумму более 35 тысяч рублей, подозреваемый перенес сначала в лес, а потом на свой участок. Вещи, добытые преступным путем, он планировал продать, но не успел.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Похищенное возвращено владелице, которой сообщили о краже.