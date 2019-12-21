В подмосковных Мытищах состоялся матч баскетбольной Евролиги между Химками и литовским Жальгирисом. Клуб из Московской области одержал победу с преимуществом в 9 очков.

В подмосковных Мытищах состоялся матч баскетбольной Евролиги между "Химками" и литовским "Жальгирисом". Клуб из Московской области одержал победу с преимуществом в 9 очков.Химчане были сильнее в трех четвертях и только второй игровой отрезок завершился вничью (21:16, 17:17, 19:16, 26:25). В итоге победа "Химок" 83:74. По 25 очков в составе победителей набрали Алексей Швед и Стефан Йович."Химки" одержали восьмую победу в 15 матчах. Подоппечные Римаса Куртинайтиса занимают седьмое место. Подмосковный клуб отправляется во Францию, где 25 декабря сыграет с "Виллербаном".