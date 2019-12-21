Матчем в Пекине между китайским клубом Куньлунь Ред Стар и нижегородским Торпедо стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 7:2. Дубль в составе победителей оформил Джордан Шредер.

Матчем в Пекине между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и нижегородским "Торпедо" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 7:2. Дубль в составе победителей оформил Джордан Шредер.Также за "Торпедо" отличились Станислав Бочаров, Даниил Ильин, Пол Щехура, Денис Баранцев и Кирилл Ураков. За китайцев шайбы забросили Ип Брэндон и Денис Осипов.Нижегородская команда замыкает восьмерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка. "Куньлунь" с 45 баллами идет шестым на Востоке.В другой встрече дня владивостокский "Адмирал" дома оказался сильнее минского "Динамо" со счетом 5:1.