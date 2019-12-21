Американский космический корабль Старлайнер не сможет состыковаться с МКС и вернется на Землю в течение двух суток. Об этом объявило руководство НАСА. Тестовый запуск с космодрома на мысе Канаверал прошел удачно, однако затем произошел сбой в системе подсчета полетного времени, и корабль не вышел на нужную орбиту.

Американский космический корабль "Старлайнер" не сможет состыковаться с МКС и вернется на Землю в течение двух суток. Об этом объявило руководство НАСА. Тестовый запуск с космодрома на мысе Канаверал прошел удачно, однако затем произошел сбой в системе подсчета полетного времени, и корабль не вышел на нужную орбиту.Старт на мысе Канаверал назначен на раннее утро. Ракета-носитель Atlas должна была вывести на расчетную траекторию к МКС Starliner — пилотируемую капсулу от Boeing для доставки людей и грузов на орбиту.В первом полете экипажа на борту не планировалось. До МКС корабль должен был добраться в беспилотном режиме вместе с манекеном — "астронавтом" Рози. И доставить на станцию почти три центнера груза. Старт прошел гладко, но через несколько минут трансляция НАСА прервалась. "Старлайнер" не вышел на нужную орбиту. Стало понятно, что до МКС корабль не долетит."У нас сегодня возникли проблемы. Когда корабль отделился от ракеты-носителя, не включились двигатели. Возможно, причина неполадок — сбой в системе синхронизации времени в системах корабля. В результате этого сбоя корабль перешел в тот режим, в котором он не должен был находиться, и было сожжено большое количество находившегося на борту топлива. Поскольку это топливо было израсходовано, складывается впечатление, что мы не сможем осуществить сближение с Международной космической станцией", — признался Джим Бранденстайн, директор НАСА.Теперь "Старлайнер", который обошелся в 4 миллиарда долларов, нужно вернуть на Землю. В твиттере следят за миссией с волнением за судьбу астронавтики и за деньги американских налогоплательщиков. Boeing утверждает, что космический аппарат не пострадал и находится в хорошем техническом состоянии. "Все системы работают хорошо, в том числе охлаждение. Посадка, как и планировалось первоначально, должна состояться на полигоне Уайт-Сэндз. Мы ожидаем, что около суток уйдет на сбор информации о системах корабля. Дайте мне время вернуть корабль на орбиту, которую я смогу контролировать. И дайте время инженерам разобраться, что произошло", — заявил Джим Чилтон, вице-президент Boeing.Что произошло – хотят разобраться все, но особенно те, кому предстоит лететь на "Старлайнере". Корабль рассчитан на экипаж из семи человек. Инцидент с первым запуском астронавтов НАСА не испугал. "Мы постоянно отрабатываем нештатные ситуации. Если бы мы сегодня были на борту, мы бы взяли управление на себя. Это корабль нового уровня, мы таких еще не видели. Поэтому так важны испытания. Это наша работа. Мы ждем возможности полететь на "Старлайнере". У нас нет опасений. Все системы, отвечающие за безопасность экипажа, сработали на этом запуске хорошо", — отметила Николь Манн, астронавт НАСА.Космический корабль от Boeing — один из двух американских проектов, которые должны разрушить монополию российских "Союзов" на доставку экипажей к Международной космической станции. Так что эти испытания — вопрос политический. "Cегодня многое прошло правильно. Несколько минут назад я говорил с вице-президентом, доложил ему ситуацию. Он сказал, что настроен максимально позитивно. Наша цель — запустить американских астронавтов на американском корабле с американской земли", — заявил Джим Бранденстайн, директор НАСА.Конкурент Starliner — корабль Dragon 2 от компании SpaceX Илона Маска. В марте этого года аппарат успешно состыковался с МКС и вернулся на Землю. Первый пилотируемый полет назначен на следующий год. Боинг рассчитывал запустить Starliner с экипажем тоже в 2020-м, но из-за неудачного первого старта планы могут сдвинуться. Пока и Боинг, и Спей-Экс намерены победить в этом капиталистическом соревновании.