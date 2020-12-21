Подведены итоги программы льготной ипотеки.
Подведены итоги программы льготной ипотеки.
Программы ипотечного кредитования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России и развития предоставляемых ведомством услуг, сообщили в Управлении Росреестра по Владимирской области.
На сегодня зарегистрировано:
- договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - 980;
- соглашений об уступке права требования по ДДУ, заключенных заемщиками с юридическими лицами - 276;
- прав собственности на основании договоров купли-продажи, заключенного застройщиком с заемщиками - 11;
- ипотеки - 1267.
Льготную ипотеку получили граждане, которые оформят кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Пониженная ставка 6,5% действует на весь срок кредита. Срок кредитования по программе составляет 20 лет, первоначальный взнос решением Правительства Российской Федерации в августе был снижен до 15% от стоимости жилья вместо ранее утвержденных 20%.
Напомним, что в октябре 2020 года Правительство Российской Федерации продлило программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 года.