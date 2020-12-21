Всего с начала периода заболели 16764 человека, излечились 15065, скончались за период пандемии – 414 пациентов.

185 новых случаев заболевания коронавируса зарегистрировано во Владимирской области за последние сутки, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Выздоровели - 173 человека.Всего с начала периода заболели 16764 человека, излечились 15065, скончались за период пандемии – 414 пациентов.В лидерах по заболеваемости за минувшие сутки – Владимир – 45 заразившихся, 21 - в Муромском, 20 - в Гусь-Хрустальном, 13 - в Ковровском, 9 - в Юрьев-Польском, 9 - в Вязниковском, 8 - в Кольчугинском, 7 - в Александровском, 7 - в Гороховецком, 7 - в Собинском, 6 - в Петушинском, 6 - в Камешковском, 6 - в Суздальском, 6 - в Киржачском, 5 - в г. Радужный, 5 - в Меленковском, 4 - в Селивановском, 1 - в Судогодском районах.