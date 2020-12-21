Стоимость нового оборудования составила 30 млн рублей.

АО «Электрокабель» из города Кольчугино смонтировал пять новых оплёточных машин в двух цехах. Об этом сообщает «Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА), в который входит производство из Владимирской области.Три единицы установлены в цехе №4. Они предназначены для оплётки медными проволоками полуфабрикатов контрольных кабелей и кабелей управления.«Это защищает кабель от электрических помех и обеспечивает срабатывание автоматики на случай короткого замыкания», - отмечают в ХКА.Другое оборудование заменило устаревшие машины в цехе №5. На этом участке оплётка осуществляется синтетическими нитями. Они служат дополнительной защитой от механических повреждений.«Решить амбициозные задачи, которые перед нами стоят, невозможно без модернизации производства. Новые требования к конструкции кабелей, передовые технологии - всё это требует от нас непрерывного усовершенствования», - подчеркнула директор АО «Электрокабель Кольчугинский Завод» Евгения Суходоева.Стоимость нового оборудования составила 30 млн рублей.Напомним, что группа компаний, в которую входит владимирское предприятие, производит кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности: энергетической, нефтяной, горнорудной, транспортной, организаций связи.