В мэрии провели публичные слушания по проекту городской казны.
В мэрии провели публичные слушания по проекту городской казны.
В городской администрации обсудили основные положения проекта бюджета столицы региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Очевидный прогресс
Поскольку коронавирусные ограничения никто не отменял, слушания проводили в онлайн-формате, ставшем традиционным за последние месяцы. Впрочем, открытость мероприятия не пострадала. Любой владимирец мог участвовать в процессе без каких-либо ограничений - прямую трансляцию слушаний вели на официальном сайте городской администрации.
- Доходную часть бюджета на следующий год запланировали в размере 9 млрд 565 млн рублей, что на 1 млрд 345 млн больше, чем доходы 2020 года, - сказала начальник городского финансового управления Вера Трусова, представляя основные статьи проекта бюджета областной столицы.
Немаловажно, что при вёрстке бюджета глава города Владимира Андрей Шохин отдавал приоритет социальным обязательствам, которые, как говорят в мэрии, обязательно исполнят в полном объёме. Поэтому основную часть бюджетных расходов направят на финансирование образования, культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта.
Расходы городской казны в следующем году составят 9 млрд 766 млн рублей. Таким образом, по сравнению с уходящим годом, сумма вырастет на 1 млрд 299 млн рублей. Дефицит городского бюджета планируют в размере 201 млн рублей, что вдвое меньше, чем допустимый по закону предел.
Кстати, дефицит могут снизить либо вообще ликвидировать за счёт эффективной налоговой политики и экономии бюджетных средств в ходе муниципальных торгов. Как сказала Вера Трусова, администрация города будет работать с экономией средств так же, как это делали и в предыдущие периоды.
Крупные проекты
Неудивительно, что эксперты называют бюджет столицы региона на 2021 год - «бюджетом развития». Как выяснилось на слушаниях, мэрия привлечёт более 1 млрд 865 млн рублей на жизненно важные для города и горожан инфраструктурные проекты.
Например, в следующем году на строительство Рпенского проезда направят 800 млн рублей, а на дорожную развязку на улицах Чапаева и Сперанского - более 74 млн. Для завершения строительства нового здания школы № 46 в микрорайоне Коммунар выделят более 609 млн рублей. Без малого 190 млн рублей направят на возведение детских садов.
- Значительную часть денег, которые пойдут на программы развития столицы нашей области, мы привлекли благодаря национальным проектам, - говорит Андрей Шохин. - Так, объёмы финансирования, которые мы запланировали по национальному проекту «Образование», составят 667 млн рублей, «Демография» - 265 млн, «Безопасные и качественные дороги» - 250 млн, а «Жильё и городская среда» - 120 млн рублей.