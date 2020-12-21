В мэрии провели публичные слушания по проекту городской казны.

В мэрии провели публичные слушания по проекту городской казны.В городской администрации обсудили основные положения проекта бюджета столицы региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.Очевидный прогрессПоскольку коронавирусные ограничения никто не отменял, слушания проводили в онлайн-формате, ставшем традиционным за последние месяцы. Впрочем, открытость мероприятия не пострадала. Любой владимирец мог участвовать в процессе без каких-либо ограничений - прямую трансляцию слушаний вели на официальном сайте городской администрации.- Доходную часть бюджета на следующий год запланировали в размере 9 млрд 565 млн рублей, что на 1 млрд 345 млн больше, чем доходы 2020 года, - сказала начальник городского финансового управления Вера Трусова, представляя основные статьи проекта бюджета областной столицы.Немаловажно, что при вёрстке бюджета глава города Владимира Андрей Шохин отдавал приоритет социальным обязательствам, которые, как говорят в мэрии, обязательно исполнят в полном объёме. Поэтому основную часть бюджетных расходов направят на финансирование образования, культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта.Расходы городской казны в следующем году составят 9 млрд 766 млн рублей. Таким образом, по сравнению с уходящим годом, сумма вырастет на 1 млрд 299 млн рублей. Дефицит городского бюджета планируют в размере 201 млн рублей, что вдвое меньше, чем допустимый по закону предел.Кстати, дефицит могут снизить либо вообще ликвидировать за счёт эффективной налоговой политики и экономии бюджетных средств в ходе муниципальных торгов. Как сказала Вера Трусова, администрация города будет работать с экономией средств так же, как это делали и в предыдущие периоды.Крупные проектыНеудивительно, что эксперты называют бюджет столицы региона на 2021 год - «бюджетом развития». Как выяснилось на слушаниях, мэрия привлечёт более 1 млрд 865 млн рублей на жизненно важные для города и горожан инфраструктурные проекты.Например, в следующем году на строительство Рпенского проезда направят 800 млн рублей, а на дорожную развязку на улицах Чапаева и Сперанского - более 74 млн. Для завершения строительства нового здания школы № 46 в микрорайоне Коммунар выделят более 609 млн рублей. Без малого 190 млн рублей направят на возведение детских садов.- Значительную часть денег, которые пойдут на программы развития столицы нашей области, мы привлекли благодаря национальным проектам, - говорит Андрей Шохин. - Так, объёмы финансирования, которые мы запланировали по национальному проекту «Образование», составят 667 млн рублей, «Демография» - 265 млн, «Безопасные и качественные дороги» - 250 млн, а «Жильё и городская среда» - 120 млн рублей.