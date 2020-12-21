Секретарь регионального отделения партии Владимир Киселёв и его заместитель Роман Кавинов посетили многодетную семью Спириных из деревне Коурково.

Владимирские единороссы помогли медикам и погорельцам из Вязниковского района. Секретарь регионального отделения партии Владимир Киселёв и его заместитель Роман Кавинов посетили многодетную семью Спириных из деревне Коурково. В ноябре их дом сгорел на пожаре. Депутаты передали семье холодильник и попросили администрацию района предоставить жилье погорельцам.Владимир Киселёв, секретарь Владимирского регионального отделения партии Единая Россия:- Помогите им, пожалуйста оформить документы, потому что люди в первый раз попали, они не знают- сейчас начнут ходить по кабинетам. Я , к сожалению, знаю, что иногда чиновники просто начинают отмахиваться и один на другого сваливает и пихают людей по кабинетам. Просьба, Игорь Владимирович, возьмите под личный контроль и сделайте , пожалуйста, чтобы люди получили в ближайшее время эту квартиру.Так же Киселев и Кавинов посетили фельдшерско-акушерский пункт в селе Станки , построенный еще в 1969-ом году. В 2019-ом ФАП был капитально отремонтирован, и сейчас он укомплектован медперсоналом и необходимым оборудованием . От Заксобрания и единой России депутаты передали медикам защитные костюмы, маски и перчатки.