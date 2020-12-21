Во время пресс-конференции Владимир Путин сообщил о новых выплатах для россиян к Новому году. Такая положена всем семьям с детьми, которым на 17 декабря ещё не исполнилось 8 лет. Как получить деньги, рассказывает управляющий региональным Отделением Пенсионного Фонда России.

Во время пресс-конференции Владимир Путин сообщил о новых выплатах для россиян к Новому году. Такая положена всем семьям с детьми, которым на 17 декабря ещё не исполнилось 8 лет. Как получить деньги, рассказывает управляющий региональным Отделением Пенсионного Фонда России.Антон Курбаков, управляющий Отделением Пенсионного фонда по Владимирской области:- Если вы уже ранее получали выплаты в размере 5 или 10 тысяч рублей, то никаких заявлений подавать не нужно, и все выплаты будут произведены в автоматическом режиме. Если же у вас ребенок родился после 1-го июля 2020 года, то в этом случае вам необходимо будет подать заявление о социальной выплате в любую службу пенсионного фонда либо через портал Госуслуг.