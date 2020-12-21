Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Владимирскую область.

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Владимирскую область. Глава энергокомпании проинспектировал ход подготовки к вводу Центра управления сетями (ЦУС) «Владимирэнерго», а также обсудил с руководством филиала реализацию других цифровых проектов.Новый Центр управления сетями - важнейший проект Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. Созданный на базе отечественного информационного комплекса «СК-11», он совмещает в себе единое оперативно-технологическое управление сетями 0,4-110 кВ, а также систему управления учётом электроэнергии и Центр управления безопасностью. Внедрение системы управления учетом электроэнергии позволит ежесуточно контролировать полноту сбора данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии, уровень потерь в сетях и оперативно реагировать на устранение причин отклонения от нормального режима.«Это переход на совершенно новый, «цифровой» уровень управления электросетевым комплексом, и как результат, повышение надёжности и качества электроснабжения наших потребителей», - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.Также Игорь Маковский провел рабочее совещание с руководством «Владимирэнерго», в том числе и с начальниками районов электрических сетей в формате видеоконференции. Давая оценку реализации цифровых проектов, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей компании «Россети Центр и Приволжье» подчеркнул их значимость для региона и, в частности – для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.«В рамках проекта «Цифровой РЭС», нами было принято решение осуществить на базе филиала «Владимирэнерго» проект «Цифровой регион». В рамках программы в Суздальском, Судогодском и Александровском районах электрических сетей установлено 87 реклоузеров, 73 разъединителя с моторной приводом, 80 комплектов индикаторов короткого замыкания. Повысилась управляемость электросетевыми объектами и скорость реагирования на нештатные ситуации, снизились потери, и как результат – существенно улучшились надежность и качество электроснабжения более 70 тысяч человек», - подчеркнул генеральный директор энергокомпаний.Также Игорь Маковский акцентировал внимание на минимизацию в условиях зимнего максимума нагрузок аварийных отключений на энергобъектах всех классов напряжения. Подводя итоги производственного совещания, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети» напомнил, что перед энергокомпанией поставлены важнейшие задачи по дальнейшему повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей, снижению потерь электроэнергии, расширению спектра дополнительных услуг, увеличению производительности труда.