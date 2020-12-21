Он проинспектировал ход подготовки к вводу Центра управления сетями "Владимирэнерго", а также обсудил с руководством филиала реализацию других цифровых проектов.

Глава энергокомпании Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Владимирскую область. Он проинспектировал ход подготовки к вводу Центра управления сетями "Владимирэнерго", а также обсудил с руководством филиала реализацию других цифровых проектов.Ни одна авария электросетей не останется незамеченной благодаря Единому центру управления сетями. Одна из его главных особенностей - работа на базе отечественного оперативно-информационного комплекса, который обрабатывает десятки тысяч сигналов в минуту.Игорь Маковский, генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье":- Это позволяет нам сегодня в режиме реального времени наблюдать все события, которые происходят в электрической сети на территории Владимирской области. И не только наблюдать, но и в случае каких-либо отклонений от нормального режима в моменте, в режиме реального времени, влиять на любые события, то есть переводить на резервные линии электроснабжение, оперативно направлять туда наши бригады, ремонтные бригады, бригады, которые восстанавливают текущее электроснабжение.Сегодня прибор учета не просто счетчик, который измеряет отпускаемый ресурс. Он позволяет диспетчеру наблюдать, есть или нет на том или участке и электроснабжение и какого оно качества. Кроме того, такой прибор учета может в удаленном режиме перераспределять мощность и обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение.Игорь Маковский, генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье":- В рамках этой комплексной задачи до конца текущего года помимо центра управления сетями будет реализована задача по созданию цифровых районных электрических сетей. Три района у нас пилотных на территории Владимирской области. Это Суздальский, Александровский и Судогодский районы электрических сетей. Там мы досрочно, не к 2024 году, а в рамках пилотного проекта до конца текущего года 2020 мы завершаем все эти работы. Это будут созданы эталонные электрические системы.Новое цифровое оборудование позволит повысить надежность электроснабжения более семидесяти тысяч человек и минимизирует аварийные отключения на энергобъектах всех классов напряжения. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"