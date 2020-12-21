Открылся в 7-й раз. По традиции, сезон катания на Пушкинском бульваре стартовал яркой спортивной и музыкальной программой. Владимирцев порадовали выступлениями юных воспитанников

Открылся в 7-й раз. По традиции, сезон катания на Пушкинском бульваре стартовал яркой спортивной и музыкальной программой. Владимирцев порадовали выступлениями юных воспитанников муниципальной спортивной школы № 8 по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Кабы не было зимы В городах и сёлах, Никогда б не знали мы Этих дней весёлых. В этом сезоне погода уже