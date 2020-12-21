С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 900 жителей.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 118 новых случаев заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 62 костромичам. 12 новых случаев диагностировано в Шарьинском районе, по шесть - в Антроповском и Костромском районах, по пять - в Галиче, Макарьевском, Островском районах, четыре - в Буйском районе. По два заболевших прибавилось в Волгореченске, Судиславском и Межевском районах, по одному инфицированному - в Нерехте, Мантурово, Парфеньево, Пыщуге, Красносельском и Сусанинском районах.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 900 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 659 пациентов. В стационарах лежит 767 человек, из них 446 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 579 человек.