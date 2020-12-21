Прокуратурой Селивановского района проведена проверка исполнения природоохранного и трудового законодательства.

Прокуратурой Селивановского района проведена проверка исполнения природоохранного и трудового законодательства.Его предприятие по изготовлению пиломатериалов и деревянной тары в Красной Горбаткевыявлены: нарушение сроков выплаты заработной платы работникам, отсутствие установленной документации по охране труда, невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. А также непредоставление отчетности об отходах в территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществления коммерческой деятельности, сообщила облпрокуратура.Прокуратурой внесено представление иопротестованы правила внутреннего трудового распорядка, составленные с нарушениями требований законодательства.Кроме того, возбуждены производства по делам за нарушение трудового законодательства и невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду.