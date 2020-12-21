Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, получила две специальные награды за реализацию 100% цифрового клиентского пути для покупки квартир.

Экосистема недвижимости , проект группы ВТБ, получила две специальные награды за реализацию 100% цифрового клиентского пути для покупки квартир. Награда «Цифровая вселенная» и первое место в категории «Выбор читателей The Retail Finance» в номинации «Прорыв года» были вручены в рамках RETAIL FINANCE AWARDS за проект «онлайн-покупка квартиры» и реализованное в нем решение «ипотечный брокер».Проект «Онлайн-покупка квартиры» экосистемы «Метр квадратный» — это впервые реализованный полностью цифровой клиентский путь от поиска квартиры до сделки и организации ремонта. Раньше оформление сделки занимало несколько дней — на принятие решения по ипотеке у банков уходило до 3 дней, для оформления аккредитива или ячейки нужно было идти в отеделение, а также необходимо было приезжать в МФЦ для регистрации недвижимости. Теперь с помощью «Метр квадратный» можно совершить онлайн-сделку по оформлению недвижимости, не выходя из дома. Все сервисы для покупки жилых объектов, находятся в одном окне.Если клиенту банка нужен кредит, «Метр квадратный» готов предоставить такой сервис от 18 банков. Договор-основание вместе с кредитными документами подписывается на платформе электронно-цифровой подписью. После этого покупатель может онлайн оплатить объект недвижимости с использованием Сервиса безопасных расчетов (СБР) без посещения банковского отделения, договор в электронном виде затем регистрируется в Росреестре, а деньги переводятся застройщику или на эскроу-счёт банка.«Нам важно, что рынок оценил новые проекты "Метра квадратного”, потому что они действительно кардинально упрощают процесс покупки квартиры. В среднем на рынке уровень одобрения ипотечного кредита составляет 65%, а благодаря работе нашего ипотечного брокера он выше 90% за счет расширенного числа банков-партнеров, что недостижимо для платформ, которые предоставляют кредиты только от одной финансовой организации. Кроме того, мы следим за кредитной историей клиентов, чтобы не допускать случаев их попадания в долговую зависимость», — комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».Справка:Экосистема «Метр квадратный» — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные девелоперы, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. На сегодняшний день экосистема недвижимости провела 80 000 онлайн-сделок более чем на 175 млрд рублей, сотрудничает с 18 банками-партнерами и предоставляет онлайн-сервисы более 1000 застройщикам.RETAIL FINANCE AWARDS учреждена в 2007 году. Ее цель — привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла за прошедший год, вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса, содействовать развитию цивилизованного финансового рынка.