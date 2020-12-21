Средства выделены на реализацию социально значимых направлений.

Доходы бюджета региона на три следующих года вырастут на 4 млрд 72 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Средства предусмотрены по результатам рассмотрения бюджета страны Госдумой в третьем чтении.«В ближайшую трёхлетку почти 12 млрд рублей будет потрачено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, бесплатное горячее питание учеников начальной школы, надбавки учителям за классное руководство, распространение социального контракта, модернизацию детских школ искусств и поддержку малого и среднего бизнеса», - отметили в Белом доме.На ближайшие три года в казне дополнительно зарезервировано свыше 3,4 млрд рублей на капремонты больниц, оснащение медучреждений, строительство и реконструкцию поликлиник.