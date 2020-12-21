В Суздале в рамках Владимирского инвестиционного конгресса состоялась конференция, посвящённая вопросам привлечения инвестиций в промышленность.

В Суздале в рамках Владимирского инвестиционного конгресса состоялась конференция, посвящённая вопросам привлечения инвестиций в промышленность.Открывая встречу, замгубернатора региона Александр Ремига проинформировал, что сегодня в области производятся почти все стеклянные сосуды, 90% тканей из стекловолокна, почти 45% изделий из стекловолокна, свыше 43% матрасов, более 32% стрелочных переводов, около трети столовой и кухонной посуды из стекла, 27,5% вакцин и анатоксинов, применяемых в ветеринарии, четвертая часть – линолеума и 21,7% льняных тканей.«Сейчас на стадии реализации находятся порядка 30 инвестпроектов в сфере промышленного производства», – подчеркнул первый вице-губернатор.Отметим, что за 9 месяцев 2020 года на 9,6% вырос объём инвестиций в обрабатывающие производства.