В адрес директора компании внесено представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Петушинского района вместе Росприроднадзором проверили деятельность АО «Полигон», который складирует отходы производства и потребления на территории Центра по переработке и утилизации в Петушинском районе.На полигоне найдены отходы IV класса опасности - отработанные пневматические шины.Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, на момент проверки отсутствовал мерный столб, который должен устанавливаться для контроля высоты двухметрового слоя ТБО, обнаружены участки с неизолированными отходами.В адрес директора компании внесено представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.Против должностного лица возбуждено административное дело по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления». Оно находится на рассмотрении.